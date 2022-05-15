حماس: اعتداء الاحتلال على طلبة جامعة "تل أبيب" يكشف وجهه العنصري

قالت حركة حماس إن اعتداء شرطة الاحتلال وطلاب اليمين الصهيوني المتطرف على الطلاب الفلسطينيين في جامعة "تل ابيب" سلوك عنصري، وقمع لحرية التعبير، وإرهاب صهيوني ممنهج ضد شعبنا الذي ما زال يعاني تحت الاحتلال منذ النكبة قبل أربعة وسبعين عاماً.

وأشارت الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، إلى أن هذه الاعتداءات في ذكرى النكبة، تؤكد أن المشروع الاستعماري الصهيوني الذي هجّر أهلنا في العام 1948 ما زال مستمراً، ما سيزيد شعبنا الفلسطيني إصراراً على التمسّك بهويته الوطنية، واستمراره في مسيرة النضال والثورة حتى التخلّص من الاحتلال البغيض، وتحقيق تطلعاته في التحرير والعودة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين