التونسية أُنس جابر تخسر نهائي دورة روما للتنس أمام المصنفة الأولى

خسرت البطلة التونسية أنس جابر نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس أمام البولندية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وحاملة اللقب.

وحافظت إيغا شيانتيك، على لقبها في بطولة روما للتنس عقب فوزها على التونسية أنس جابر، السابعة عالمياً، اليوم الأحد بمجموعتين دون مقابل.

وبعد فوزها باللقب في الدوحة وإنديان ويلز وميامي، فقد توجت اللاعبة البولندية بكل بطولات الألف نقطة التي شاركت فيها هذا الموسم وستكون بطلة فرنسا المفتوحة 2020، مرشحة بارزة لإضافة نسخة العام الحالي من البطولة الكبرى التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وتغلبت شيانتيك على أنس جابر لتحرمها من انتصارها الـ11 على التوالي والذي بدأ بلقبها في مدريد لتعادل مواجهتهما المباشرة 2-2 بعد خسارتها أمام اللاعبة التونسية في بطولتي ويمبلدون وسينسناتي 2021.

وفي طريقها للنهائي، فازت إيغا شيانتيك على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-2 و6-1 في نصف النهائي.



أما التونسية التي كانت ملكة الريمونتادا في هذه البطولة، فقد وصلت إلى النهائي الأول لها ببطولة روما عقب انتصارها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين لواحدة 6-4 و1-6 و7-5.



وهي المرة الثانية تواليا التي تتمكن بها أنس جابر من حسم الأمور في اللحظات الأخيرة بعدما فازت بمباراتها على اليونانية ساكاري في ربع النهائي بمجموعتين لواحدة 1-6 و7-5 و6-1 في ساعتين و3 دقائق.



وتوّجت التونسية بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزها السبت الماضي في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5 و0-6 و6-2.



وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.