عشرات الإصابات برصاص الاحتلال الحي والاختناق بالغاز في طولكرم والبيرة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأحد، على طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري في طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب الطلاب، مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأشارت المصادر إلى أنّ مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط الجامعة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز.

وفي التفاصيل، فإنّ جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز بكثافة في حرم الجامعة بعد أن وقعت مواجهات بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري المحاذي لها، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة وتم علاجهم ميدانيًّا.

وفي سياق متصل، قالت طواقم الهلال الأحمر إنّ 16 مواطنًا على الأقل أُصيبوا خلال مواجهات اندلعت اليوم الأحد، مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بالضفة المحتلة.

وبحسب الهلال الأحمر، فإنّ طواقمها تعاملت مع 16 إصابة في مواجهات شمال البيرة، بينها 7 بالرصاص الحي.

واندلعت المواجهات عند المدخل الشمالي للمدينة، بعد تصدّي المواطنين لقوات الاحتلال بعد اعتدائهم على مسيرة سلمية انطلقت في الذكرى الـ74 للنكبة.

المصدر / فلسطين أون لاين