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باحث مقدسي: مساطب العلم أفشلت مخطط الاحتلال في اقتحام الأقصى

15 مايو 2022 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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أكد الباحث والناشط المقدسي جمال عمرو، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا، في تنفيذ مخطط اقتحام المسجد الأقصى، بشكل مركزي وواسع، تزامنا مع الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية.

وأوضح عمرو أن مساطب العلم كانت عامرة اليوم الأحد في المسجد الأقصى، وهتافات المقدسيين كانت عالية أثناء اقتحامات المستوطنين للأقصى.

وأشار إلى أن الاقتحام اليوم كان قليلا ومدته قصيرة، والمرابطين في الأقصى والقدس ثابتين، مشددا على أن الاحتلال لا يستطيع الاستمرار في اقتحاماته للأقصى، في ظل المقاومة المتواجدة فيه من قبل المرابطين.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم دعت إلى تنفيذ اقتحام مركزي وواسع اليوم الأحد، للمسجد الأقصى، فيما يسمى "عيد الفصح العبري الثاني"، والذي يتزامن مع الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية.

ونشرت الجماعات عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، دعوة للمستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى خلال ساعات الاقتحام اليومية.

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#الأقصى #الاحتلال #اقتحام #مساطب العلم

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