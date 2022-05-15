وظيفة شاغرة في جمعية نحو الأمل و السلام الخيرية

إعلان توظيف صادر عن جمعية نحو الأمل و السلام الخيرية تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى ( مسؤول اتصالات ) وفقا لما يلي :

نظرة عامة على الوظيفة

انطلقت الحملة الوطنية لإنقاذ مرضى السرطان قبل عامين من قبل جمعية نحو السلام والأمل لتحسين الخدمات المقدمة لمرضى السرطان في قطاع غزة.

تتضمن الحملة عدة أنواع من التدخلات التي تهدف بشكل أساسي إلى تطوير نظام علاجي لمرضى السرطان في قطاع غزة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز وصول المرضى إليها. في مارس 2022 ، أطلقت الحملة مبادرة صندوق سلامتك ، وهو صندوق وطني سيعتمد على مصادر مختلفة للتبرعات لتكرار التجارب الناجحة للبلدان العربية الأخرى في هذا المجال.

لذلك ، تقوم جمعية نحو السلام والأمل (TPHA) بتعيين مسؤول اتصالات ذي خبرة لمساعدتهم على نشر وتعزيز صندوق سلامتك باستخدام الأدوات الرقمية والإعلامية المختلفة.

لنفترض أنك متفاني وطموح نحو نهج مبتكر ومبتكر لدعم مرضى السرطان في قطاع غزة، في هذه الحالة يعد TPHA مكانًا ممتازًا لتنمية حياتك المهنية وتحقيق الرضا لخدمة مرضى السرطان.

مسؤوليات مسؤول الاتصالات

- العمل مع أعضاء لجنة صندوق سلامتك لوضع تصور واستراتيجية اتصال وخطة لصندوق سلامتك

- ضمان ومتابعة التنفيذ السليم لاستراتيجية الاتصال وخطة صندوق سلامتك

- تطوير وكتابة وتحرير مواد التسويق والاتصالات ، بما في ذلك البيانات الصحفية ومنشورات المدونات ومحتوى الوسائط الاجتماعية المتعلق بصندوق سلامتك

- تعزيز الاتصالات والمواد التسويقية من خلال القنوات الاجتماعية المناسبة لصندوق سلامتك

- تتبع التحليلات وإنشاء تقارير توضح بالتفصيل نجاحات وفشل حملات الاتصالات المتعلقة بصندوق Salamtak

- التأكد من أن جميع الاتصالات والمواد التسويقية تتوافق مع معايير العلامة التجارية لصندوق سلامتك

- الاحتفاظ بأرشيفات الوسائط الرقمية ، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو

- إدارة العقود والعلاقات مع البائعين وشركاء الأعمال الذين سيكونون جزءًا من تنفيذ خطة الاتصال لصندوق Salamtak

- إدارة المشروع لأنشطة اتصالات محددة.

- أي مهام أخرى تتعلق بمجال عملهم على النحو المطلوب

- إدارة وتغذية وإثراء منصات وأدوات وسائل التواصل الاجتماعي للحملة وضمان التواصل المناسب مع المتابعين والجماهير

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في الاتصالات ، والأعمال التجارية ، والتسويق ، واللغة الإنجليزية ، والصحافة أو أي تخصص ذي صلة.

- 2+ سنوات خبرة سابقة في الاتصال أو دور التسويق. يمكن اعتبار الخريجين الجدد ذوي الخبرة التطوعية

- التعرف على أفضل الممارسات لقنوات التواصل الاجتماعي الرائدة ، بما في ذلك Facebook و Instagram و Pinterest وما إلى ذلك

- يجب أن يمتلك مهارات كتابة استثنائية وأن يكون قادرًا على تكوين محتوى جذاب ودقيق

- اتصال قوي يعمل بشكل جيد مع فريق

- مهارات إدارة الوقت المتفوقة والقدرة على التوفيق بين مشاريع متعددة في وقت واحد

- تعتبر المعرفة ببرنامج Adobe Photoshop و InDesign و Illustrator أحد الأصول

- فهم الاتصالات والعلاقات العامة وأفضل الممارسات التسويقية

- القدرة على التفكير الاستراتيجي وتحديد سبل تحسين جهود الاتصال

- يجب أن يكون واسع الحيلة وأخذ زمام المبادرة حتى عندما يُعطَى توجيهًا بسيطًا

طريقة التسجيل

-على من يرغب بالتسجيل للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]

- الموعد النهائي لتقديم السير الذاتية لا يتجاوز يوم الإثنين 23/5/2022 .

- سيتم النظر فقط في المرشحين المستوفين للمؤهلات المذكورة أعلاه