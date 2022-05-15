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شقيق الأسير زكريا الزبيدي

استشهاد المحرر داوود الزبيدي متأثراً بجراحه

15 مايو 2022 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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الشهيد داوود الزبيدي

أعلنت مصادر صحفية عبرية، اليوم الأحد، استشهاد الأسير المحرر داوود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي في مشفى رمبام بحيفا بعد إصابته برصاص الاحتلال قبل يومين.

وأفاد ذوو الجريح داوود الزبيدي، مساء الجمعة الماضية، بأنّه "تم نقل داوود مصاباً من مخيم جنين، إلى مستشفى داخل الأراضي المحتلة عام 1948 لخطورة وضعه الصحي إثر إصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين".

وأكدت عائلته أنّ "الوضع الصحي للجريح الزبيدي خطير جدًا، حيث أصيب برصاصه في البطن، لذلك تم نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا".

بدوره، أبلغ الارتباط المدني بالضفة، وزارة الصحة في رام الله، باستشهاد داوود الزبيدي، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، الجمعة الماضية.

وأصيب الزبيدي ونقل على الفور إلى مستشفى ابن سينا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، حيث نقل إلى غرفة العمليات مباشرة لخطورة حالته الصحية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #داوود الزبيدي

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