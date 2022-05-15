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تحذير من تدهور حالة الأسير "ريان" وإرجاع الوجبات في "عوفر" إسناداً للمضربين

15 مايو 2022 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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الأسيران "عواودة" و"ريان" - أرشيف

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام رائد ريان، فيما قرّر أسرى سجن "عوفر"، إرجاع وجبات الطعام، اليوم الأحد، إسنادا للمعتقلين المضربين ريان وخليل عواودة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسير ريان (28 عاما) من بيت دقو في محافظة القدس، ويواصل إضرابه عن الطعام لليوم 39 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وزوفان في المعدة وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

وأشارت إلى أنه رغم خطورة وضعه الصحي ما زال محتجزاً بزنزانة مغلقة تماما داخل معتقل عوفر، كانت قد خصصت لمرضى كورونا سابقا، واحتجاجا على ذلك قام الأسير ريان بكسر مربع الزجاج من أجل تهويتها إلا أن إدارة السجن قامت بإعادة تركيبه.

ومن الجدير ذكره، أن الأسير خليل عواودة (40 عاما) من إذنا في الخليل يواصل إلى جانب الأسير ريان معركة الأمعاء الخاوية لليوم 74، وسط تدهور حاد على حالته الصحية، وتحتجزه سلطات الاحتلال داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة".

وحملت هيئة الأسرى، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسيرين المضربين عواودة وريان، ودعت جميع المؤسسات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها والتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراحهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب الأسرى #الإضراب عن الطعام #الأسير رائد ريان

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