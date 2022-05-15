كلوب: مصير الرباعية بين أيدي سيتي وصلاح بخير

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن فرص فريقه في تحقيق رباعية من الألقاب هذا الموسم ستتضح أكثر عندما يلعب منافسه مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفاز ليفربول بـكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشلسي بركلات الترجيح، أمس السبت، ليحقق ثنائية محلية حتى الآن بعد التتويج بـكأس رابطة الأندية.

وعقب الفوز 6-5 بركلات الترجيح في ويمبلي قال كلوب للصحفيين "لنرى ما سيحدث.. إذا خسر سيتي من وست هام حينها سأبدأ في التفكير. وإذا لم يخسر سنقرر التنحي"، وفقا لرويترز.

ويبتعد ليفربول بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي كما يتأخر بفارق الأهداف قبل آخر مباراتين بالدوري.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام، اليوم الأحد، وقد يتسع الفارق إلى 6 نقاط وحينها سيحتاج إلى نقطة واحدة من آخر مباراة بالموسم للاحتفاظ باللقب.

وسيخوض ليفربول أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" أمام ريال مدريد في باريس يوم 28 مايو الجاري.

ويتوقع المدرب الألماني إجراء تغييرات بتشكيلته عندما يزور ساوثامبتون يوم الثلاثاء بعد خوض وقت إضافي أمام تشلسي.

سيحدد الفحص الطبي اليوم الأحد موقف المهاجم محمد صلاح والمدافع فيرجل فان دايك، بعد استبدالهما في مباراة السبت، لكن كلوب لا يعتقد أن الثنائي يعاني من إصابة قوية.

وقال يورغن كلوب "اعتقد أنهما بخير".

كما امتدح الجناح الكولومبي لويس دياز، الذي انضم في يناير الماضي إلى ليفربول قادما من بورتو، بعد أن شكل تهديدا مستمرا لـتشلسي.

وتابع كلوب "يا له من فتى، يا لها من قصة، لكن كان يجب أن يسجل، إنه يناسبنا تماما وهذا مميز حقا".

ويعني انجاز السبت أن كلوب أصبح ثاني مدرب يفوز بكأس أوروبا أو دوري الأبطال بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي مع نفس الفريق بعد أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد.

المصدر / وكالات