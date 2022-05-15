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غانتس يعلق لأول مرة عن الضابط القتيل بعملية "حد السيف"

15 مايو 2022 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

علق وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، صباح اليوم الأحد عن الضابط الإسرائيلي محمود خير الدين الذي قتل عندما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية خاصة بقيادته في منطقة خان يونس وتم اكتشافها من قبل كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

وقال غانتس عقب إعلان هوية الضابط من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المقدم خير الدين شارك في العديد من العمليات الخاصة، البعض منها لن يتم الإفصاح عنه أبدا.

وأضاف أنه خدم كمقاتل وكضابط وكقائد في منظومة العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية.

وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بنشر هوية الضابط الذي قتل خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، في نوفمبر عام 2018.

وقال إن الضابط هو "محمود خير الدين" من قرية حرفيش، التي تقطنها أغلبية درزية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القسام #حد السيف #غانتس #محمود خير الدين

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