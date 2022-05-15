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قتل في معركة حد السيف

قاسم: إعلان الاحتلال عن اسم الضابط الإسرائيلي يؤكد القدرة الاستخباراتية للقسام

15 مايو 2022 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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الضابط في القوات الخاصة الذي قتلته عناصر من كتائب القسام
غزة/ فلسطين أون لاين:

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن اسم الضابط في القوات الخاصة الذي قتلته عناصر من كتائب القسام في معركة حد السيف يؤكد على القدرة الاستخباراتية لكتائب القسام.

وأوضح في تصريح له صباح اليوم، الأحد، أن إعلان الاحتلال عن اسم الضابط من القوات الخاصة هو جزء بسيط مما لدى القسام من أسرار فيما يتعلق بهذه العملية الأمنية المعقدة.، خاصة أن الاسم والتفاصيل كانت معروفة بعد وقت قصير من كشف الوحدة الخاصة وقتل قائدها، وفضح كل عناصره

وأشار قاسم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل هذه العملية اضطر قيادة جيش الاحتلال إلى إخراج كل طاقم الوحدة من الخدمة.

وبين أن معرفة كتائب القسام بتفاصيل العملية يدلل على قدرة العقل الاستخباري للمقاومة على مواجهة المنظومة الأمنية الصهيونية وهزيمتها.

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#الاحتلال #كتائب القسام #حد السيف

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