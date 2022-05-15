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الرشق: اقتحام الأقصى استفزاز خطير ينذر بتصعيد مفتوح

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حمّل الاحتلال المسؤولية

الرشق: اقتحام الأقصى استفزاز خطير ينذر بتصعيد مفتوح

15 مايو 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" (أرشيف)

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " عزت الرشق، أن قيام ما يسمَّى (جماعات الهيكل الصهيونية) المتطرّفة باقتحام المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، وبحماية قوات الاحتلال، استفزازٌ خطير، وينذر بتصعيد مفتوح تتحمَّل سلطات الاحتلال مسؤوليته.

وقال الرشق في تصريح صحفي، اليوم الأحد: إن "كل محاولات الاحتلال ومستوطنيه لفرض سيادتهم على المسجد الأقصى أو فرض التقسيم الزماني أو المكاني ستبوء بالفشل"، مشدداً أنه لا سيادة على المسجد الأقصى والقدس إلا للشعب الفلسطيني وحده.

وشدد على أن المرابطين الأبطال وأبناء الشعب في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل منذ عام 1948م، سيقفون بالمرصاد لكل محاولات التهويد والتدنيس لقبلة المسلمين الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #عزت الرشق

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