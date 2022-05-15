وظيفة شاغرة في برنامج غزة للصحة النفسية

إعلان توظيف صادر عن برنامج غزة للصحة النفسية يعلن فيه عن وظيفة "مسؤول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم (MEAL) ضمن مشاريع GCMHP وفقًا للمتطلبات التالية:

المسؤوليات الرئيسية:

- قيادة تنفيذ نظام MEAL بالتعاون مع كبار موظفي المشاريع، بما في ذلك الإجراءات والعمليات والمتطلبات والإبلاغ وما إلى ذلك.

- وضع وتنفيذ وتقييم أطر الرصد لجميع مشاريع المركز العالمي لمناهضة الفقر، فضلا عن مقترحات التمويل.

- العمل مع منسقي المشاريع لضمان تحديث الأدوات اللازمة لجمع وتحليل المعلومات عن المدخلات والنواتج والنتائج لمشاريع المركز العالمي لمساهمات النواتج.

- التأكد من أن نظام MEAL يعمل بفعالية مع الدعم والموارد المطلوبة، وأن هناك روابط وخطوط إبلاغ واضحة بين مديري المشاريع والمنسقين وغيرها من إدارات GCMHP.

- مسؤول عن ضمان أن المنظمة تقدم جميع متطلبات الرصد الداخلية في GCMHP في الوقت المناسب وبمعلومات عالية الجودة.

- تحديد وتقديم التقارير حسب ما يطلبه المديرون والجهات المانحة ذات الصلة (نصف أسبوعياً، شهرياً، ربع سنوياً، نصف سنوياً، سنوياً).

• تصميم البرامج وموارد الوجبة:

- التأكد من أن MEAL جزء لا يتجزأ من مرحلة تصميم البرنامج والميزات في جميع مقترحات المشاريع.

- التأكد من إدراج موارد MEAL في مقترحات المشاريع والعمل بشكل إبداعي لتأمين التمويل من مصادر متنوعة، لضمان دمج MEAL ضمن مشاريع GCMHP بطريقة مستدامة.

المؤهلات والخبرات والمهارات:

- درجة البكالوريوس الهندسة أو إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو أي مجال آخر يتعلق بالMEAL.

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل المهني في تطوير وتنفيذ نظام MEAL مع خبرة عمل مسبقة في بيئة المنظمات غير الحكومية، والخبرة في مشاريع قطاع الصحة العقلية المجتمعي ستكون ثروة.

- خبرة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، بما في ذلك اختيار المؤشرات، وتحديد الأهداف، والإبلاغ، وإدارة قاعدة البيانات، وتطوير خطة الرصد والتقييم ورصد الأداء.

- خبرة في تدريب كادر برنامج وتسهيل التدريب واختيار وادارة الاستشاريين

- التعرف على بيئة عمل GCMHP مفيد.

- اتقان الكمبيوتر في بيئة ويندوز (مايكروسوفت وورد، أوتلوك، إكسيل، أكسيس، باوربوينت) ؛ SPSS ومن الأفضل أن يكون برنامج التحليل الإحصائي الرئيسي الآخر).

- الطلاقة المهنية في اللغة الإنجليزية، شفهيا وكتابيا، يفضل

- مدة العقد : سنة قابلة للتجديد فترة الاختبار لمدة 3 أشهر.

طريقة التسجيل

- على من يرغب/ترغب في التقدم للوظيفة ويتوفر لديه/ها الشروط اللازمة مراجعة وحدة الشئون الإدارية والموارد البشرية في المقر الرئيسي للجمعية -غزة/ تل الهوا–غرب دوار الدحدوح هاتف رقم: 2641513 لاستلام طلب التوظيف وتعبئته وتقديمه مصحوباً بالسيرة الذاتيةCV وصورة شخصية وصورة عن الشهادات العلمية وبطاقة هوية ، ورسالة تغطية Cover Letter موضحاً فيها رغبته/ها في التقدم للوظيفة مع العلم بأن آخر موعد لاستلام الطلبات يوم الأحد 22/5/2022 الساعة الواحدة ظهراً ولن ينظر لأي طلب بعد هذا التاريخ.

- سيتم النظر فقط في المرشحين الذين يستوفون المؤهلات المذكورة أعلاه.