عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم ، صباح اليوم الأحد، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورفعت قوات الاحتلال، حالة التأهب، وعززت من قواتها في القدس، استعدادا لفعاليات إحياء الذكرى الـ 74 لنكبة فلسطين.

ودعت ما تسمى (هيئة مقر منظمات الهيكل)، المستوطنين للتوافد لاقتحام المسجد الأقصى، اليوم الأحد، من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً.

وتداعى المرابطين والمرابطين إلى باحات "الأقصى" لمنع الاقتحامات المقررة اليوم.

وأهابت فصائل العمل الإسلامي وعلى رأسها حركة "حماس" بالمواطنين في الداخل المحتل والضفة الغربية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لمنع تفرد المستوطنين به والحد من اقتحامهم له.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين