فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في ذكرى النكبة.. "حماس": لا شرعية للاحتلال على أرض فلسطين

"آمنة" تورث "حسن" مفتاح العودة الذي لا يغادر عنقها

وظيفة شاغرة في برنامج غزة للصحة النفسية

حلوم: يجب تشكيل "جبهة وطنية" عريضة.. ولا لـ"أوسلو" نهجًا وشخوصًا ومخرجاتٍ

الأزمة الأوكرانية تُعرِّي العنصرية الدولية تجاه الآخر الفلسطيني

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

متى وكيف يُفضل شرب القهوة؟

الأطر الصحفية تستهجن استثناء "عباس" صحفييَن من تكريم فرسان "جنين"

في ذكرى النكبة نكبتنا أمريكا

بين المقابر وجذوع الأشجار.. تقاوم "العراقيب" نكبة لم تنتهِ

إعلان فيسبوك داخلي

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

15 مايو 2022 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
...
اقتحام المسجد الأقصى المبارك

اقتحم ، صباح اليوم الأحد، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورفعت قوات الاحتلال، حالة التأهب، وعززت من قواتها في القدس، استعدادا لفعاليات إحياء الذكرى الـ 74 لنكبة فلسطين.

ودعت ما تسمى (هيئة مقر منظمات الهيكل)، المستوطنين للتوافد لاقتحام المسجد الأقصى، اليوم الأحد، من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً.

وتداعى المرابطين والمرابطين إلى باحات "الأقصى" لمنع الاقتحامات المقررة اليوم.

وأهابت فصائل العمل الإسلامي وعلى رأسها حركة "حماس" بالمواطنين في الداخل المحتل والضفة الغربية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لمنع تفرد المستوطنين به والحد من اقتحامهم له.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#اقتحام الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة