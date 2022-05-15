انتخابات نقابة المحامين بغزة اليوم

تجري اليوم الأحد انتخابات نقابة المحامين بعد تأجيلها عدة مرات، وذلك في مقر نقابة المحامين في مدينة غزة، من الساعة 8 صباحاً وحتى الخامسة مساءً على أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتائج بعدها.

ومن المقرر أن يكون الانتخاب باختيار أسماء فردية مرشحة لانتخابات النقابة، بعد دخول عدد من الأطر بقوائم انتخابية.

والقوائم المشاركة هي: حركة فتح (ياسر عرفات)، والتيار الإصلاحي (المستقبل)، وكتلة (فلسطين) ممثلةً عن حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إضافة لـ 4 أفراد مستقلين.

يُشار إلى أن نقابة المحامين هي النقابة الوحيدة التي تجري فيها الانتخابات بشكل منتظم، لكن انتشار فيروس كورونا وإشكاليات قانونية أعاقت إجراءها مؤخرًا.

وتقوم النقابة بتشخيص جوازات السفر واستخراجها، وإصدار الوكالات الخارجية للسفارات الخارجية، وغيرها من الأعمال المهمة.

ومنذ عام 2018 تستحوذ حركة "فتح" على مجلس إدارة نقابة المحامين، حيث دعت الأطر النقابية في نقابة المحامين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية مرارًا لضرورة عقد الانتخابات النقابية، قبل تحديد موعدها النهائي في 15 مايو 2022.

وتجري انتخابات النقابة بشكل دوري كل 3 أعوام، وكانت محددة في إبريل 2021 إلا أنها تأجلت لعدة أسباب منها: قرار رئيس السلطة محمود عباس رقم (9) لسنة 2021م، بشأن تأجيل انتخابات النقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 شهور، دون أي مبرر قانوني منطقي أو واقعي، وإصداره كذلك قرار بقانون رقم (17) لسنة 2021م، بوقف نفاذ قرار بقانون رقم (9) لسنة 2021م، بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية.

المصدر / فلسطين أون لاين