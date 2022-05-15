قتيل وإصابات في عدة بلدات بالداخل المحتل عام 48

قُتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بجراحه بإطلاق نار في بلدة كفر قرع وأصيب آخرون بجروح بينها خطيرة في جرائم عنف شهدتها عدة بلدات عربية، في الداخل المحتل مساء السبت.

وأفادت مصادر محلية أن القتيل يدعى فراس الرفاعي، من سكان الضفة الغربية سابقا، وسكن مع عائلته في منطقة وادي عارة، ومن ثم انتقلوا جميعا للسكن في يافا.

وفي كفر قرع، أقر طاقم طبي بوفاة المصاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأفاد مضمد من المكان، أن "الشاب كان فاقدا للوعي إذ عانى جروحا حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفي اللقية بمنطقة النقب، أصيب شابان، في الثلاثينيات من عمرهما، بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفي كابول، أصيب شابان بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في القسم السفلي من جسديهما في مزرعة للخيل بين البلدة وشعب.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي وادي سلامة، أصيب فتى (16 عاما) وشابة (19 عاما) بجروح متوسطة إثر شجار نشب في البلدة، وجرى نقلهما إلى مشفى نهريا لتلقي العلاج.

ومما يذكر أن آخر ضحايا جرائم القتل كان الشاب مازن ماهر زكور، في العشرينيات من عمره، الذي تعرض لإطلاق نار في مدينة عكا، الجمعة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 28 قتيلا،

المصدر / فلسطين أون لاين