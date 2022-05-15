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مسلح ينفذ مذبحة داخل متجر في ولاية نيويورك الأمريكية ويصور ضحاياه

مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار داخل سوبر ماركت بنيويورك

15 مايو 2022 . الساعة 03:31 بتوقيت القدس
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قتل عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار داخل متجر في ولاية نيويورك، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وانتشرت عناصر الشرطة في موقع الحادث في مدينة بافلو، وأفادوا بتوقيف شخص مشتبه به.

وتعتقد الشرطة أن رجلاً مسلحاً دخل إلى سوبر ماركت، بعد ظهر يوم الأحد، وأطلق النار من بندقية حربية، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأفادت الشرطة عن إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق النار، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن تدلي الشرطة بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.

وفي نفس السياق، قال مصدر في الشرطة إن المشتبه به المحتجز كان رجلاً أبيض، يُزعم أنه ردد شتائم عنصرية أثناء الهجوم.

وذكر مسؤول في الشرطة أن مطلق النار (18 عاما) كان يحمل كاميرا وتبحث الشرطة فيما إذا كان قد بث الهجوم مباشرة من مكان الحادث.

هذا، وتم اعتقال منفذ الهجوم دون الكشف عن السبب.

وقال البيت الأبيض إن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن الداخلي أطلع الرئيس على حادث إطلاق النار المروع في بوفالو، مشيرا إلى أن بايدن سيستمر في تلقي التحديثات طوال المساء وغدا بشأن المزيد من المعلومات.

المصدر / وكالات
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