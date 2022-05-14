فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أكثر من 15 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين: إقرار التقارير الإدارية والمالية غير قانوني

سرايا القدس تنفي مزاعم استهداف أي من قيادييها بقصف في سوريا

القيادي أبو عرة يدعو لشدّ الرحال للأقصى وحمايته من مخططات الاحتلال

3 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات كفر قدوم

إصابة 7 مواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

لجنة من نقابة المحامين بغزة تعلن بطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية

جريمة قتل جديدة في الخليل.. مصدر أمني: سلاح فتح يغذي الفلتان الأمني

ماذا قال يحيى السنوار خلال تعزيته باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لأداء الحج من قطاع غزة

إعلان فيسبوك داخلي

أكثر من 15 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

14 مايو 2022 . الساعة 23:40 بتوقيت القدس
...

شهدت الساعات الـ 24 الماضية، اندلاع مواجهات بين مئات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في 15 نقطة تماس في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في بلدة جبل المكبر، ومنطقة عين اللوزة في حي سلوان، وبلدة العيساوية بمدينة القدس المحتلة، تزامنا مع مواجهات مماثلة في مخيم شعفاط، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب الثائرين الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد في رام الله، وعند حاجز "المحكمة" العسكري شمال مدينة البيرة، وقرب الجدار العازل بمحاذاة مصانع "غيشوري" وأخرى بمحاذاة بلدة قفين في طولكرم.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات قرب مدخل بلدة عزون، وقرب الجدار العازل بمحاذاة بلدة جيوس.

كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق بينهم نساء، خلال مواجهات في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وشهد مدخل بلدة قراوة بني حسان في سلفيت اندلاع مواجهات تزامنا مع مواجهات مماثلة بمنطقة أم ركبة التابعة لبلدة الخضر في بيت لحم.

وأصيب 7 مواطنين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في قرية سالم شرق نابلس، وشارك شبان في مواجهات قرب قرب المدخل الغربي لبلدة تقوع في بيت لحم.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، في الضفة الغربية أدت لارتقاء 4 شهداء، ومقتل وإصابة جنود ومستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد أربعة مواطنين بينهم الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال، وقتل جندي وأصيب أربعة جنود ومستوطنين، فيما رصدت 105 نقاط مواجهة، و7 عمليات إطلاق نار، و17عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#القدس #مواجهات #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة