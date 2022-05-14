أكثر من 15 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الـ 24 الماضية، اندلاع مواجهات بين مئات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في 15 نقطة تماس في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في بلدة جبل المكبر، ومنطقة عين اللوزة في حي سلوان، وبلدة العيساوية بمدينة القدس المحتلة، تزامنا مع مواجهات مماثلة في مخيم شعفاط، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب الثائرين الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد في رام الله، وعند حاجز "المحكمة" العسكري شمال مدينة البيرة، وقرب الجدار العازل بمحاذاة مصانع "غيشوري" وأخرى بمحاذاة بلدة قفين في طولكرم.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات قرب مدخل بلدة عزون، وقرب الجدار العازل بمحاذاة بلدة جيوس.

كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق بينهم نساء، خلال مواجهات في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وشهد مدخل بلدة قراوة بني حسان في سلفيت اندلاع مواجهات تزامنا مع مواجهات مماثلة بمنطقة أم ركبة التابعة لبلدة الخضر في بيت لحم.

وأصيب 7 مواطنين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في قرية سالم شرق نابلس، وشارك شبان في مواجهات قرب قرب المدخل الغربي لبلدة تقوع في بيت لحم.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، في الضفة الغربية أدت لارتقاء 4 شهداء، ومقتل وإصابة جنود ومستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد أربعة مواطنين بينهم الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال، وقتل جندي وأصيب أربعة جنود ومستوطنين، فيما رصدت 105 نقاط مواجهة، و7 عمليات إطلاق نار، و17عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين