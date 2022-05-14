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سرايا القدس تنفي مزاعم استهداف أي من قيادييها بقصف في سوريا

14 مايو 2022 . الساعة 22:41 بتوقيت القدس
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نفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما قالت إنها مزاعم حول استهداف أحد قيادييها في سوريا خلال قصفٍ إسرائيلي حدث مؤخرًا.

وقالت السرايا في بيانٍ لها إن وسائل إعلامية مساء اليوم السبت، تداولت أخبارًا مفادها تعرض سيارة لقصف صاروخي في منطقة القنيطرة السورية، واستشهاد أحد قادة سرايا القدس فيها.

وذكرت أن الخبر المتداول الذي لا يعدو كونه موضوع تعبير حيك في غرف سوداء، مؤكدةً أن الاسم المتداول غير صحيح بالمطلق.

ودعت سرايا القدس وسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من المنصات الرسمية لها تفادياً للشبهات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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