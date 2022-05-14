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لجنة من نقابة المحامين بغزة تعلن بطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية

14 مايو 2022 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
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أعلنت لجنة من نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة عن عدم قانونية وبطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية عن الأربع سنوات الماضية وما يترتب على ذلك من نتائج.

وقالت اللجنة المكلفة بعد أصوات المؤيدين والمعارضين للتقارير المالية والإدارية لنقابة المحامين - مركز غزة، في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "بصفتنا اللجنة المكلفة نعلن لعموم أعضاء الهيئة العامة عدم قانونية وبطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية وما يترتب على ذلك من نتائج".

وأوضحت أنه في صبيحة اليوم اجتمعت الهيئة العامة لنقابة المحمي فلسطين - مركز غزة، لمناقشة التقارير المالية والإدارية والتصويت عليها، وبعد الانتهاء من المناقشة والرد عليها تم اختيار وتسمية لجنة من قبل مجلس النقابة أمام كافة أعضاء الهيئة العامة مكونة من: المحامين أديب الربعي ومحمد ياسين وسعدي عطا الله وزكريا بهار وعلاء الفرا، وذلك لعد الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة.

وقالت: "قام مجموعة من المحامين بأعمال شغب وغوغاء مارستها أثناء عمل اللجنة قاصدين بذلك تعطيل عملية عد الأصوات وأثناء محاولتنا إعادة الهدوء فوجئنا بقيام أمين سر النقابة معلنا إقرار التقارير الإدارية والمالية عن السنوات 2021 و2020 و2019 و2018".

ونبهت اللجنة إلى أنه لم يصدر أي قرار من اللجنة المكلفة من قبل المجلس باعتماد أي نتيجة، مؤكدة أنه لم تطرح التقارير المالية أساسا للتصويت.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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