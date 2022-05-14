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من بعد "شيرين"؟

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ماذا قال يحيى السنوار خلال تعزيته باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

14 مايو 2022 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
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زار رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة؛ للتعزية باستشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقدّم السنوار تعازيه الحارة لزملاء أبو عاقلة في قناة الجزيرة وإدارة القناة، مؤكدا على أنّ شيرين مثلت أيقونة للاعلامية الفلسطينية التي واكبت تغطيتها للقضية وأحداثها على مدار 27 عاما.

ولفت السنوار إلى الذكرى السنوية الأولى لاستهداف الاحتلال لمقر قناة الجزيرة، مضيفا: أن من اتخذ قرار بقصف مكتب الجزيرة ومن اخذ قرار بكسر يد جيفارا البدرى في الشيخ جراح هو نفسه من اتخذ قرار اغتيال شرين أبو عاقلة.

 وأكدّ أن الشهيدة أبو عاقلة تعرضت للاغتيال أكثر من مرة، عندما جرى استهدافها أولا ثم المحاولات المتكررة للحيلولة دون تشييعها بما يليق بمكانتها والهجوم على نعشها، مشددا على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

 واستنكر ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع هذه الجريمة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #الجزيرة #يحيى السنوار #شيرين أبو عاقلة

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