كتلة الصحفي: وفد التطبيع الباكستاني شريك في دماء شيرين أبو عاقلة

استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني زيارة وفد صحفي باكستاني وأمريكي للكيان الصهيوني ولقائه رئيس الكيان بالتنسيق مع منظمة شراكة الإماراتية، بالتزامن مع جريمة اغتيال الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة.

وقالت الكتلة في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين": تلقينا بصدمة بالغة نبأ الزيارة، ونطالب الحكومة الباكستانية، والفعاليات الرسمية والشعبية بمحاسبة الوفد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطبعين".

وأضافت: "نرى أن الوفد الذي يشارك في عضويته أحمد قرشي مقدم البرامج على التلفزيون الرسمي الباكستاني ويتبنى رواية الحكومة الصهيونية بشأن اغتيال شيرين إنما هو مشاركة في اغتيالها وسلوك خارج العلاقة التاريخية بين فلسطين والشعب الباكستاني".

وأكدت أن السلوك التطبيعي يجرئ الاحتلال على ممارسة المزيد من القتل والإرهاب والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني عموما والصحفيين خصوصا وهو تواطؤ مع سياسة الإجرام الصهيونية المتصاعدة ضد أهلنا في القدس.

المصدر / فلسطين اون لاين