"مشعل" يدعو للانخراط في برنامج نضالي مفتوح ضد الاحتلال

دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، إلى الالتفاف حول برنامج المقاومة وتعزيز صمودها، والانخراط في برنامج نضالي مفتوح في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.



وأشاد مشعل، في تصريح صحفي، اليوم السبت، بالمقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة، ومخيم جنين، ووصفه بـ"موئل البطولة والمقاومة".



ودعا إلى وحدة فلسطينية حقيقية على أساس برنامج المقاومة والمقاطعة والعزل للاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معه، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني قادر على هزيمة الاحتلال وتطهير أرضنا".



وأضاف: إن "المعركة اليوم في الضفة المحتلة من جنين إلى القدس، حيث الاجتياحات والاغتيالات والتمدد الاستيطاني السرطاني وهجمات غلاة المستوطنين، الذين يستهدفون ويعتدون على الأرض والإنسان الفلسطيني والمقدسات الإسلامية".



وتابع: إن "جرائم الاحتلال تتطلب المزيد من النضال والوحدة الفلسطينية، عبر الحل الوحيد المتمثل بالمقاومة وحشد الشعب الفلسطيني لإجبار الاحتلال على الرحيل".



ولفت إلى أن الفلسطينيين بصمودهم ورباطهم أفشلوا مخططات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، مستدركاً: "سنعمل مع الأشقاء العرب والمسلمين، وخاصة في الأردن، بحكم خصوصية الوصاية الهاشمية، ومع أصدقائنا في العالم من مسلمين ومسيحيين وأحرار العالم، من أجل تكريس الهوية العربية الإسلامية في القدس وفلسطين على أرض الواقع".



وفي سياق آخر، قال مشعل: إن "الاعتداء على جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وضرب المشيعين في جنازتها عمل همجي بشع، يعكس العقدة الإسرائيلية من رفع العلم الفلسطيني، ويدل على همجية وضعف وخواء هذا الاحتلال".



ودعا إلى "ملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية والقانونية كافة، وخاصة في محكمة الجنايات الدولية، ولا يجوز أن يذهب دم شيرين هدرًا".



وشدد على أنه "لا يجوز لهذا الاحتلال المجرم أن يشارك في التحقيق في الجريمة التي ارتكبها، وأن يكون القاتل الشريك في التحقيق".

المصدر / فلسطين أون لاين