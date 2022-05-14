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برهوم يُفند فبركات "فتح" الهادفة لتشويه سمعة المقاومة

14 مايو 2022 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
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فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

فند فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، الفبركات الإعلامية التي روجت لها الصفحة الرسمية لمفوضية الإعلام والثقافة التابعة لحركة" فتح"، بتاريخ ١٣ مايو الجاري، حول" تلقي حركة حماس من الإحتلال أسماء مطلقي صواريخ واعتقالهم ".

وقال في بيان مقتضب: "ما ورد هو محض أكاذيب وفبركات إعلامية، تهدف إلى تضليل الرأي العام و تشويه سمعة المقاومة والنيل من مواقفها الثابتة في الصراع مع المحتل الإسرائيلي".

وتابع: "نستهجن أن ينزلق إعلام حركة فتح الرسمي إلى هذا المستوى من الإنحدار الاخلاقي والمهني في فبركة الاكاذيب والتستر خلف إعلام الاحتلال، في استهداف واضح لقيادة المقاومة وضرب مصداقيتها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فتح #فوزي برهوم #سمعة المقاومة

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