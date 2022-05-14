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بمشاركة "القسام".. حفل تأبين حاشد لشهداء "جنين"

14 مايو 2022 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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جانب من حفل التأبين لشهداء مخيم جنين

نظّمت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أمس الجمعة، حفل تأبين لشهداء المخيم، بعنوان "شهداء جنين نصرٌ وتمكين"، وذلك بحضور عدد من مقاومي كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وتوشح حفل التأبين برايات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل أخرى من المقاومة الفلسطينية، إلى جانب صور شهداء جنين.

وأهدت حركة "حماس" أهالي الشهداء دروع تكريم، باسمها واسم جناحها العسكري كتائب القسام، تحت إيقاع أناشيد المقاومة والثورة الفلسطينية.

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وشهد الحفل كلمة لوالد منفذ عملية (تل أبيب) البطولية رعد حازم، والذي شدد أن "شعبنا لن ينحني لهذا العدو، ولن يهزم طالما تمسك بعقيدته ودينه، متطرقا إلى تصدي المقاومين لاقتحام جيش الاحتلال صباح أمس الجمعة".

وعبرت حركة "حماس" عن اعتزازها ببطولة الشباب المقاومين، الذين تصدّوا بكل قوّة وبسالة، لقوّات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين.

وأكدت "حماس" أنَّ اعتداءات الاحتلال المتصاعدة في جنين ومخيمها "لن توهن عزيمة شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصراراً على الدّفاع عن نفسه، وردّ العدوان بكلّ الوسائل".

ويخوض مقاومون مسلحون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم بين حين وآخر أكثر من منطقة من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة لاعتقال "المقاومين”، حيث يترصد المقاومون آليات الاحتلال ويطلقوا عليها النار بكثافة.

وتصاعدت المقاومة المسلحة في جنين بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس” في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي الـ48.


 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #مخيم جنين #حفل تأبين

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