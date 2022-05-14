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قاسم: دعوات الاحتلال المتكررة لاقتحام "الأقصى" لن تُفلح في تغيير إسلاميته

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قاسم: دعوات الاحتلال المتكررة لاقتحام "الأقصى" لن تُفلح في تغيير إسلاميته

14 مايو 2022 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" (أرشيف)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الدعوات المتكررة المتطرفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى "لن تُفلح في تغيير إسلاميته وشعبنا سيحميه بقوّة"، عاداً ما يجري بأنه "محاولات يائسة لفرض أمر واقع جديد".

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي: "إن دعوات ما يسمَّى (جماعات الهيكل الصهيونية) المتطرّفة باقتحام المسجد الأقصى غداً الأحد، في ذكرى النكبة، وسماح سلطات الاحتلال بذلك، هو تصعيدٌ خطير، واستفزازٌ لمشاعر شعبنا وأمّتنا، ودفعٌ إلى صدام مفتوح يتحمَّل الاحتلال الصهيوني تبعاته كاملة".

وأضاف: "إنَّ تكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، ما هي إلا محاولات يائسة لن تفلح في فرض أمر واقع، وتغيير حقائق التاريخ بأنَّ المسجد الأقصى فلسطيني عربي إسلامي، كان وسيبقى، ولن تستطيع كلّ سياسات الاحتلال العدوانية فرض التقسيم الزماني أو المكاني فيه، ونؤكّد أنَّ المعركة حول الأقصى المبارك محسومة لصالح شعبنا صاحب الحق والأرض".

ودعا  جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، إلى شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإحباط مخططات الاحتلال الخبيثة، مستدركاً: "إن رباط شعبنا ونضاله سيُفشل كلّ محاولات الاحتلال الخبيثة، وقد سيَّجه بدمه، كما فعل البطل وليد الشريف رحمه الله، الذي ارتقى شهيداً، صباح اليوم، بعد إصابته في الجمعة الثالثة من رمضان، دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك".


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #اقتحام الأقصى #حازم قاسم

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