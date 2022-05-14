حصيلة: 4 شهداء ومقتل ضابط للاحتلال في 105 نقاط مواجهة بالضفة

شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية أدت لارتقاء 4 شهداء، ومقتل وإصابة جنود ومستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد أربعة مواطنين بينهم صحفية برصاص الاحتلال، وقتل جندي وأصيب أربعة جنود ومستوطنين، فيما رصدت 105 نقاط مواجهة، و7 عمليات إطلاق نار، و17عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

ويوم أمس الجمعة قتل جندي للاحتلال الإسرائيلي برصاص مقاومين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال أطراف مخيم جنين.

وأحصيت 13 نقطة مواجهة في جنين ونابلس وطوباس والبيرة والقدس والخليل وقلقيلية.

ونفذ مقاومون أربع عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في طوباس وحاجز بيت فوريك شرق نابلس وعدة محاور في جنين.

كما أعلنت قوات الاحتلال اعتقال شاب فلسطيني من الضفة الغربية قرب مدينة الطيبة بزعم حيازته سكين وتخطيطه لتنفيذ عمليــة طعــن.

والخميس الماضي، أحصيت مواجهات في 13 نقطة متفرقة في القدس والخليل وبئر السبع ورام الله ونابلس وقلقيلية.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب مستوطنة "كريات نيتافيم" المقامة على أراضي سلفيت، كما استهدفوا قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية في سلوان والطور.

وفي يوم الأربعاء استشهدت الصحفية شيرين نصري أبو عاقلة (51 عامًا) من القدس برصاص الاحتلال في جنين، واستشهد الشاب ثائر خليل اليازوري ( 16 عامًا) برصاص الاحتلال في البيرة.

وأحصيت 22 نقطة مواجهة في جنين والقدس ورام الله ونابلس والخليل وقلقيلية وعكا.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في مخيم جنين، وبلدة عانين.

وتمكن الشباب الثائر من إلقاء زجاجات حارقة صوب الاحتلال في حلحول، ومثلث خرسا بالخليل.

كذلك ألقيت أكواع متفجرة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، ومفرقعات نارية خلال مواجهات في العيسوية.

وأصيب مستوطنان خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في مدينة عكا المحتلة.

ويوم الثلاثاء أحصيت 11 نقطة مواجهة في القدس ورام الله وبيت لحم والخليل وقلقيلية وسلفيت ونابلس.

واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة في سلوان، ومخيم شعفاط.

أما يوم الاثنين، فأحصيت 11 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وسلفيت ونابلس وقلقيلية ورام الله.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال التي اقتحمت محيط قبر يوسف بنابلس.

كما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في عزون، ومحيط قبر يوسف، ومستوطنة "أريئيل".

واستشهد يوم الأحد الشاب معتصم محمد طالب عطا الله (18 عامًا) في مستوطنة "تكواع" المقامة على أراضي قلقيلية بحجة محاولته تنفيذ طعـن، كما استشهد الشاب محمود سامي عرام من خانيونس برصاص الاحتلال قرب حاجز جبارة بطولكرم.

وأحصيت 26 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم وجنين وسلفيت ونابلس وقلقيلية.

وأصيب جنديان من قوات الاحتلال خلال مواجهات في باب العامود، وآخر في عملية طعن القدس نفذها الشاب نذير مرزوق (19 عامًا) من عبوين (رام الله) الذي أصيب بجراح خطرة.

وألقى مقاومون أكواع متفجرة على قوات الاحتلال في قرية المغير برام الله، وزجاجات حارقة صوب مستوطنة "يتسهار" بنابلس.

وفي يوم السبت أحصيت 9 نقاط مواجهة في القدس والخليل ورام الله وسلفيت وجنين ونابلس.

وألقيت زجاجات حارقة وأكواع متفجرة تجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في السيلة الحارثية، ومخيم شعفاط، ومستوطنة "رحاليم".

المصدر / فلسطين أون لاين