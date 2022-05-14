الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، صحفيًا من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء عودته من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي دجانة علي أبو الرب، على حاجز عسكري، أثناء عودته من القدس.

وفي الخليل: ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جعفر موسى ربعي، وشقيقته ميسرة، بعد أن داهمت منزل ذويهما في بلدة يطا جنوبا، والعبث بمحتوياته.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين