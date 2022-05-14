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أسيران من جنين يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

14 مايو 2022 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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أسرى داخل سجون الاحتلال (أرشيف)

دخل أسيران من جنين شمال الضفة الغربية، اليوم السبت، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أن الأسيرين خليل مصباح خليل موسى من مخيم جنين والمحكوم لمدة 20 عاماً دخل عامه الـ 20 والأخير، والأسير محمد قاسم أحمد العارضة من عرابة جنوب جنين دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو محكوم مدى الحياة، وأحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، قبل أن يعاد اعتقالهم في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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