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خلال الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة: 8335 مغادراً و7850 وافداً عبر حاجز بيت حانون

14 مايو 2022 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (8-13 مايو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 1187 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 1089 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 926 مواطنًا و143 أجنبياً، و118 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 885 مواطناً، و171 أجنبياً، و29 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت حانون #حاجز

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