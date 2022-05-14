مطلوب موظفات أمن للعمل في شركة أمنية

إعلان توظيف صادر عن شركة Royal Security - رويال سكيورتي تعلن فيه عن فتح باب التوظيف للسيدات فقط ( موظفات أمن )
شروط التسجيل:
1- أن يكون عمر المتقدمات من 20 . 25 سنة .
2- أن يكون الطول من 160 فما فوق
3- لباقة في التعامل مع الآخرين وحسن المظهر
4- يفضل أن تكون من سكان مدينة غزة
طريقة التسجيل:
- من تنطبق عليها الشروط المرفقة يرجى التواصل على الرقم/ 0594506868
- أو زيارة مقر الشركة / غزة - الثلاثيني - بجوار مصنع الحايك من الساعه 12م حتى 3م
- يتم استقبال الطلبات اعتباراً من تاريخ 15/5/2022 وحتى تاريخ 30/5/2022 .