الخارجية الأمريكية تستنكر الاعتداء على موكب جنازة "أبو عاقلة"

أعرب وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، عن انزعاج الولايات المتحدة من اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على موكب جنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال بلينكن في بيانٍ صدر عنه: "كل عائلة تستحق أنّ تكون قادرة على دفن أحبائها بطريقة محترمة وبلا عوائق".

ودعا "الجميع" إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب أيّ أعمال من شأنها تصعيد التوتر، حسب قوله.

والجمعة، اعتدت قوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان الشهيدة الصحفية أبو عاقلة مع انطلاق مراسم تشييعها من المستشفى "الفرنسي" في القدس.

واقتحم العشرات من قوات الاحتلال ساحة المستشفى وقمعوا المشيّعين الذين حملوا على أكتافهم جثمان الشهيدة أبو عاقلة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.



واستشهدت مراسلة قناة "الجزيرة" أبو عاقلة، صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن أبو عاقلة أصيبت برصاص حي في منطقة الرأس، مشيرة إلى أن وضعها الصحي كان حرجا للغاية، قبل استشهادها.



المصدر / فلسطين أون لاين