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الاحتلال يمدد اعتقال طالبة من النقب

14 مايو 2022 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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الطالبة مريم أبو قويدر

قررت محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، مساء أمس الجمعة، تمديد اعتقال الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر من قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل، حتى الإثنين المقبل.

وأكد المحامي شحدة ابن بري أن "المحكمة المركزية قلبت قرار محكمة الصلح، ومددت اعتقال مريم أبو قويدر لغاية الإثنين".

وقررت محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع، سابقاً، إطلاق سراح الطالبة الجامعية، مريم أبو قويدر صباح الجمعة، وطلبت من شرطة الاحتلال تأجيل تسريحها، معلنة أنها ستقدم استئنافًا ضد القرار للمحكمة المركزية، في وقت لاحق.

وشارك عدد من الناشطين السياسيين والأهالي في وقفة مقابل المحكمة في بئر السبع، مطالبين بإطلاق سراح أبو قويدر.

وتعتقل سلطات الاحتلال عشرات الشبان من النقب على خلفية الهبة الشعبية الأخيرة التي اندلعت تنديدًا بالهجمة الاستيطانية والتجريف والتحريش التي يتعرض لها سكانه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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