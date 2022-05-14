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نائب بلجيكي: لقد مللنا الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

14 مايو 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استنكر النائب الفيدرالي البلجيكي، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن حزب الخضر، سيمون موتكان، اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة في القدس المحتلة، أمس الجمعة.

وقال في تصريح له: "لن أشارك صور الجيش الإسرائيلي وهو يضرب حاملي نعش شيرين أبو عاقلة. لن أقول هنا كيف يتحول اشمئزازي إلى غضب، وغضبي إلى غضب، سأتذكر فقط أن عنف الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري مستمر منذ عقود، وأنه أيضًا عنف صمتنا، صمت حكومة بلدي، بلدي الأوروبي".

وتابع: "أشعر بالعار؛ لقد مللت، وعاشت فلسطين حرة".

والجمعة، اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع جثمان الشهيدة الصحافية أبو عاقلة مع انطلاق مراسم تشييعها من المستشفى "الفرنسي" في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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