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انطلاق حملة لمطالبة الولايات المتحدة بالتحقيق في جريمة إعدام "أبو عاقلة"

14 مايو 2022 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية اليوم السبت، حملة ضخمة لجمع التواقيع وارسال رسائل عبر المواطنين الأميركيين ونشطاء السلام وأبناء الجاليات للرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس بشقيه (مجلس النواب والشيوخ) ووزارة الخارجية الأميركية، تطالبهم بتحقيق العدالة للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها لاقتحام جنين، الأربعاء الماضي.

وانتشرت دعوات موسعة بضرورة الإسراع في ارسال رسائل الكترونية (أهم طرق الاحتجاج في الولايات المتحدة) لأعضاء الكونغرس، والخارجية، والبيت الأبيض، لوقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الجسيمة بحق الصحفيين، وحقوق الانسان التي ترتكب ضد الفلسطينيين.

وطالبت الرسالة، الكونغرس باقناع الخارجية الأميركية فتح تحقيق عاجل، والسعي لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأميركية، ودعوة مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لإجراء "تحقيق مستقل وشفاف".

المصدر / وكالات
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