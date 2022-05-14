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وظيفة شاغرة في جمعية أصدقاء بلا حدود

14 مايو 2022 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  جمعية أصدقاء بلا حدود للتنمية المجتمعية تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (مديرة روضة)، وفقاً للشروط التالية:

1- حاصلة على تخصص في كلية التربية .

2- أن لا يزيد عمر المتقدمة عن 35 سنة.

3- يشترط أن تكون المتقدمة من سكان  المحافظة الوسطى 

طريقة التسجيل: 

- يمكن للمتقدمات تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا ) ، مع ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: 

 ([email protected])

 أو زيارة مقر الجمعية الكائن في (مدخل النصيرات الرئيسي  بجوار البنك الإسلامي – عمارة ياسين – الطابق الأول).

- يبدأ التسجيل بتاريخ 13/5/2055 حتى  20/5/2022

- سيتم التواصل مع المتقدمات التي تنطبق عليهن الشروط فقط .

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