وظيفة شاغرة في جمعية أصدقاء بلا حدود

إعلان توظيف صادر عن جمعية أصدقاء بلا حدود للتنمية المجتمعية تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (مديرة روضة)، وفقاً للشروط التالية:

1- حاصلة على تخصص في كلية التربية .

2- أن لا يزيد عمر المتقدمة عن 35 سنة.

3- يشترط أن تكون المتقدمة من سكان المحافظة الوسطى

طريقة التسجيل:

- يمكن للمتقدمات تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا ) ، مع ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:

([email protected])

أو زيارة مقر الجمعية الكائن في (مدخل النصيرات الرئيسي بجوار البنك الإسلامي – عمارة ياسين – الطابق الأول).

- يبدأ التسجيل بتاريخ 13/5/2055 حتى 20/5/2022

- سيتم التواصل مع المتقدمات التي تنطبق عليهن الشروط فقط .