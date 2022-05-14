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وظائف شاغرة في معارض باي بال

14 مايو 2022 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  شركة ماكس برودكشن ادارة معارض باي بال تعلن فيه  عن حاجتها لشغل الوظائف التالية :

أولاً :  موظفة مبيعات –  خدمة جمهور - على أن تتوفر فيها الشروط الآتية :

1- أن تكون حاصلة على شهادة علمية " دبلوم - بكالوريوس " في مجال  السكرتاريا أو ادارة أعمال او اي شهادة ذات صلة  

2- أن تكون آنسة 

3- أن تكون من سكان محافظة رفح

4- أن تكون حسنة الشكل والمظهر

5- ملاحظة العمل سيكون في احد معارضنا في محافظة رفح    

ثانياً : وظيفة محاسب /  على أن تتوفر في المتقدم  الشروط الآتية :      

1- أن يكون حاصل على شهادة علمية " دبلوم – بكالوريوس " في مجال المحاسبة أو أي تخصص ذو صلة 

2- أن يكون من سكان محافظة رفح   

3- أن يكون حسن الشكل والمظهر.

4- ملاحظة العمل سيكون في معرضنا بمحافظة رفح .

ثالثاً :  وظيفة محاسب ، على أن تتوفر في المتقدم  الشروط الآتية :       

1- أن يكون حاصل على شهادة علمية " دبلوم – بكالوريوس " في مجال المحاسبة أو أي تخصص ذو صلة 

2- أن يكون من سكان محافظة خانيونس   

3- أن يكون حسن الشكل والمظهر.

4- ملاحظة العمل سيكون في معرضنا بمحافظة خانيونس

رابعاً :  موظف مبيعات –  خدمة جمهور - على أن تتوفر فيه الشروط الآتية :

1- أن يكون حاصل على شهادة علمية " دبلوم - بكالوريوس " في مجال   السكرتاريا أو ادارة أعمال او اي شهادة ذات صلة .

2- يكون من سكان المنطقة الوسطى   

3- أن يكون حسن الشكل والمظهر.

4- ملاحظة العمل سيكون في معرضنا في النصيرات 

خامساً :  موظفة سكرتاريا  على ان تتوفر فيها الشروط التالية:

1- أن تكون حاصة على شهادة علمية " دبلوم - بكالوريوس " في مجال   السكرتاريا أو ادارة أعمال او اي شهادة ذات صلة  

2- أن تكون آنسة 

3- أن تكون من سكان محافظة غزة

4- أن تكون حسنة الشكل والمظهر 

سادساً : وظيفة  مبرمج -    على ان يتوفر لدية الشروط التالية :

1- أن يكون حاصة على شهادة علمية " دبلوم - بكالوريوس " في مجال  البرمجة  او اي شهادة ذات صلة  

2- ان  يكون متفرغ للعمل المكتبي ويجيد عدة لغات برمجة  

3- أن يكون من سكان محافظة غزة

4- أن يكون حسن الشكل والمظهر

سابعاً : وظيفة  محامي - على ان تتوفر فيه الشروط التالية :

1- أن يكون حاصل على شهادة علمية " بكالوريوس " و حاصل على مزاولة المهنة والختم النظامي 

2- أن يكون من سكان  شمال غزة 

3- أن يكون حسن الشكل والمظهر

طريقة التسجيل 

- على الراغبين بالتقدم للعمل  التوجه لمعارضنا في جميع المحافظات وتقديم السيرة الذاتية وصورة شخصية ، على العناوين التالية :

1- رفح - دوار النجمة - بجوار البنك الأسلامي الفلسطيني -معرض باي بال لتقسيط .

2- خانيونس - شارع جلال - بجوار شركة جوال - معرض باي بال لتقسيط .

3- دير البلح - المدخل الرئيسي - مقابل لوحة الترحيب "دير البلح ترحب بكم " - معرض باي بال لتقسيط .

4- النصيرات - شارع صلاح الدين - مقابل مدخل البريج الرئيسي .

5- غزة - الرمال - بجوار بنك فلسطين "الجندي ".

6- فرع الشمال - الفالوجا - دوار ابو شرخ - بجوار شركة جوال . 

- للإستفسار يرجى التواصل مع الإدارة العامة لمجموعة معارض باي بال ، على الأرقام التالية :- 

- جوال رقم 0597436000

- هاتف رقم  082559060

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم  الاربعاء الموافق 18/5/2022

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