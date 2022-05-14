وظائف شاغرة في معارض باي بال

إعلان توظيف صادر عن شركة ماكس برودكشن ادارة معارض باي بال تعلن فيه عن حاجتها لشغل الوظائف التالية :
أولاً : موظفة مبيعات – خدمة جمهور - على أن تتوفر فيها الشروط الآتية :
1- أن تكون حاصلة على شهادة علمية " دبلوم - بكالوريوس " في مجال السكرتاريا أو ادارة أعمال او اي شهادة ذات صلة
2- أن تكون آنسة
3- أن تكون من سكان محافظة رفح
4- أن تكون حسنة الشكل والمظهر
5- ملاحظة العمل سيكون في احد معارضنا في محافظة رفح
ثانياً : وظيفة محاسب / على أن تتوفر في المتقدم الشروط الآتية :
1- أن يكون حاصل على شهادة علمية " دبلوم – بكالوريوس " في مجال المحاسبة أو أي تخصص ذو صلة
2- أن يكون من سكان محافظة رفح
3- أن يكون حسن الشكل والمظهر.
4- ملاحظة العمل سيكون في معرضنا بمحافظة رفح .
ثالثاً : وظيفة محاسب ، على أن تتوفر في المتقدم الشروط الآتية :
1- أن يكون حاصل على شهادة علمية " دبلوم – بكالوريوس " في مجال المحاسبة أو أي تخصص ذو صلة
2- أن يكون من سكان محافظة خانيونس
3- أن يكون حسن الشكل والمظهر.
4- ملاحظة العمل سيكون في معرضنا بمحافظة خانيونس
رابعاً : موظف مبيعات – خدمة جمهور - على أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون حاصل على شهادة علمية " دبلوم - بكالوريوس " في مجال السكرتاريا أو ادارة أعمال او اي شهادة ذات صلة .
2- يكون من سكان المنطقة الوسطى
3- أن يكون حسن الشكل والمظهر.
4- ملاحظة العمل سيكون في معرضنا في النصيرات
خامساً : موظفة سكرتاريا على ان تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون حاصة على شهادة علمية " دبلوم - بكالوريوس " في مجال السكرتاريا أو ادارة أعمال او اي شهادة ذات صلة
2- أن تكون آنسة
3- أن تكون من سكان محافظة غزة
4- أن تكون حسنة الشكل والمظهر
سادساً : وظيفة مبرمج - على ان يتوفر لدية الشروط التالية :
1- أن يكون حاصة على شهادة علمية " دبلوم - بكالوريوس " في مجال البرمجة او اي شهادة ذات صلة
2- ان يكون متفرغ للعمل المكتبي ويجيد عدة لغات برمجة
3- أن يكون من سكان محافظة غزة
4- أن يكون حسن الشكل والمظهر
سابعاً : وظيفة محامي - على ان تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن يكون حاصل على شهادة علمية " بكالوريوس " و حاصل على مزاولة المهنة والختم النظامي
2- أن يكون من سكان شمال غزة
3- أن يكون حسن الشكل والمظهر
طريقة التسجيل
- على الراغبين بالتقدم للعمل التوجه لمعارضنا في جميع المحافظات وتقديم السيرة الذاتية وصورة شخصية ، على العناوين التالية :
1- رفح - دوار النجمة - بجوار البنك الأسلامي الفلسطيني -معرض باي بال لتقسيط .
2- خانيونس - شارع جلال - بجوار شركة جوال - معرض باي بال لتقسيط .
3- دير البلح - المدخل الرئيسي - مقابل لوحة الترحيب "دير البلح ترحب بكم " - معرض باي بال لتقسيط .
4- النصيرات - شارع صلاح الدين - مقابل مدخل البريج الرئيسي .
5- غزة - الرمال - بجوار بنك فلسطين "الجندي ".
6- فرع الشمال - الفالوجا - دوار ابو شرخ - بجوار شركة جوال .
- للإستفسار يرجى التواصل مع الإدارة العامة لمجموعة معارض باي بال ، على الأرقام التالية :-
- جوال رقم 0597436000
- هاتف رقم 082559060
- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الاربعاء الموافق 18/5/2022