"العلاقات الوطنية": ارتباك الاحتلال تجاه العلم الفلسطيني يكشف عجزه

أكدت دائرة العلاقات الوطنية في الضفة الغربية - حماس، اليوم السبت، أن ارتباك قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه العلم الفلسطيني الشامخ في جنازة مراسلة قناة الجزيرة بفلسطين شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال في جنين فجر الأربعاء الماضي، تعبير عن شعور الاحتلال بالعجز وفقدان السيطرة.

وقالت الدائرة في بيان صحفي: "في ظل تصاعد الفعل الجماهيري المقاوم، ندعو شعبنا العظيم لتعزيز سيادته على كل شبر من فلسطين عبر تكثيف رفع العلم الفلسطيني في كل بقعة في الداخل المحتل والقدس والضفة وغزة والشتات، قهرا للاحتلال، وكسرا لإرادته، وتعبيرا عن انتماء وطني عظيم، يصادم الاحتلال ويطارده، ويكشف ضعفه وشعوره بالعجز أمام الإرادة الفلسطينية المتشبثة بحقوقها وتطلعاتها".

وأضافت: "إن رفعنا للعلم الفلسطيني في كل بقعة نستطيع إليها سبيلا تعزيز لوجودنا المادي والمعنوي، وتحطيم لكل جهود الاحتلال الهادفة لهدم الكيانية السياسية الفلسطينية، وإزالة للوجود المعنوي للكيان الصهيوني تسبق إزالة وجوده المادي، وتمهد لها، وهو ميدان مواجهة جديد يستنزف الاحتلال ويظهر ارتباكه وعجزه وقلة حيلته".

ودعت الجماهير الفلسطينية إلى رفع العلم الفلسطيني في كل مكان، وجعله عنوانا للاشتباك مع قوات الاحتلال، ومطاردته بهذا العلم في كل لحظة، واستنزاف جهوده في هذا الميدان الوطني العظيم.

المصدر / فلسطين أون لاين