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حماس تنعى الشيخ خالد ذويب أحد قادتها في بيت لحم

14 مايو 2022 . الساعة 02:28 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، أحد قادتها الشيخ خالد خليل ذويب "أبو خليل"، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الجمعة صابرا مرابطا محتسبا في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه إن "أبو خليل" أمضى حياته في دروب الجهاد والتربية، وقدم في سبيل ذلك سنوات من عمره مبعدا عن فلسطين، وأسيرا في سجون الاحتلال.

وأضافت "الشيخ أبو خليل كان أحد مبعدي مرج الزهور، وأول من حصل على شهادة جامعية خلال إبعاده، وهو أحد وجهاء بلدته، ومربي الأجيال في مدارس بيت لحم".

وتوجهت الحركة بالدعاء إلى الله تعالى أن يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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