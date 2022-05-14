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نقابة الصحفيين المصريين تُعلن عزمها عقد لقاء تأبين للشهيدة أبو عاقلة

14 مايو 2022 . الساعة 02:08 بتوقيت القدس
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مقر نقابة الصحفيين المصريين

أعلن نقيب الصحفيين المصريين، ضياء رشوان، عن إقامة لقاء تأبين للشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي المحتلة، والتي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي، وذلك يوم الثلاثاء القادم 17 مايو الساعة 7 مساء.

وجدد النقيب تعازيه باسم جموع الصحفيين المصريين لأهلها وأصدقائها وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية، مُؤكّداً مرة أخرى على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة بحق شهيدة الصحافة.

وأشار رشوان، إلى ضرورة فتح تحقيق دولي أوسع حول كل جرائم قوات الاحتلال المتكررة بحق الصحفيين وخصوصاً الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية.

المصدر / وكالات
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#احتلال #استشهاد #شيرين ابو عاقلة #نقابة الصحفيين المصريين

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