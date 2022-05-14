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تحذير للرجال.. فنجان قهوة قد يعرضك لعواقب صحية خطيرة

14 مايو 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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رغم عشق الكثيرين للقهوة واعتيادهم بدء يومهم بفنجان منها، إلا أن دراسة حديثة حذرت من تأثيرات جانبية لمستويات الكوليسترول، قد تعرض الرجال تحديدا لعواقب صحية وخيمة.

وجسم الإنسان يحتاج إلى مستويات عالية من نوع واحد من الكوليسترول ومستويات منخفضة من النوع الآخر، وهما (HDL) و(LDL)، حيث يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، وفق ما أوردت "ديلي إكسبريس" البريطانية.

فيما حذرت الدراسة التي أجرتها جامعة القطب الشمالي في النرويج من العواقب الوخيمة لكثرة استهلاك القهوة.

نوبة قلبية

وقبل شهرين، حذر العلماء من أن فنجان قهوة الصباح الذي تتناوله قد يعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

فقد ارتبطت المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في القهوة سابقا بالمستويات العالية من الكوليسترول في الدم، وهو عامل خطر لمشاكل القلب، بما في ذلك السكتة الدماغية، وفق ما نشرت "ذا صن" حينها.

مع ذلك، هناك أيضا وفرة من الأدلة العلمية التي تشير إلى أن استهلاك القهوة مفيد لصحة القلب وطول العمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القهوة #امراض القلب #الكوليسترول

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