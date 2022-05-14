الأهلي لاستكمال مهمته أمام وفاق سطيف والتأهيل للمباراة النهائية

سيسعى الأهلي المصري حامل اللقب لاستكمال مهمته أمام وفاق سطيف والتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عندما يلعب في الجزائر في إياب قبل نهائي يوم السبت.

وقطع الأهلي، بطل آخر نسختين للبطولة القارية وصاحب الرقم القياسي للفوز باللقب عشر مرات، خطوة كبيرة نحو النهائي بفوزه 4-صفر في مباراة الذهاب بالقاهرة يوم السبت الماضي.

وتأتي هذه المباراة وسط أزمة بين الأهلي والاتحاد المصري من جانب والاتحاد الإفريقي (الكاف) من جانب آخر بسبب ملعب المباراة النهائية.

وبدأت الأزمة حين أعلن "الكاف" إقامة النهائي في المغرب، بعد مباراتي ذهاب قبل النهائي، ما أثار غضب الأهلي بداعي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والانحياز للوداد.

وطلب الأهلي من الاتحاد المصري تصعيد القضية للاتحاد الدولي (الفيفا).

وتشير التوقعات إلى مواجهة بين الأهلي والوداد في نهائي المسابقة يوم 30 مايو بعد انتصارين كبيرين في ذهاب الدور قبل النهائي.

المصدر / وكالات