خمسة شهداء في قصف اسرائيلي على سوريا

استشهد 5 أشخاص وأصيب 7 آخرون، مساء الجمعة، إثر قصف إسرائيلي على منطقة مصياف من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة بانياس السورية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن عدوانا اسرائيليا جديدا أدى لارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد، وجرح سبعة مواطنين بينهم طفلة، ووقوع بعض الخسائر المادية غرب محافظة حماة.

واوضح أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

كما أشارت الوكالة إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر أيضا عن اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف بمحافظة حماة.

المصدر / وكالات