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منتدى الإعلاميين يستنكر اعتداء الاحتلال على جنازة "أبو عاقلة"

13 مايو 2022 . الساعة 23:59 بتوقيت القدس
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استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة والصحفيين خلال تغطية مراسم تشييعها.

وشجب المنتدى في بيان مساء الجمعة، حادثة اعتداء الاحتلال على جنازة أميرة الصحافة أبو عاقلة، مطالبا المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها أكتر من أي وقت مضى تجاه حماية الصحفيين الفلسطينيين

وقال: "إن المنظمات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، مطالبة اليوم بتحمل مسوؤلياتها أكثر من اي وقت مضى تجاه حماية الصحفيين الفلسطينيين من تغول الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن ملاحقة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، لاسيما جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة".

كما طالب المنتدى الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان حق الصحفيين الفلسطينيين بممارسة مهنة الصحافة بعيدا عن كل أشكال الإرهاب والقمع الإسرائيلي، وتفعيل القوانين الدولية ذات الصلة بحماية الصحفيين وضمان حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اعتداء #منتدى الإعلاميين الفلسطينيين #شيرين أبو عاقلة

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