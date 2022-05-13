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بالصور مستوطنون يستولون على منزل لعائلة فلسطينية في الخليل

13 مايو 2022 . الساعة 22:40 بتوقيت القدس
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استولى مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، على منزل تعود ملكيته لعائلة فلسطينية شرقي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وزعم المستوطنون ملكيتهم للمنزل الواقع في منطقة وادي الحصين والمكون من عدة طبقات.

وحضر عدد كبير من المستوطنين على متن حافلة إلى المنزل برفقة أمتعتهم واستوطنوا في البيت الذي تعود ملكيته للمواطن وليد الجعبري.

كما نصبوا أعلام كيان الاحتلال على سطح المنزل وواجهته.
 
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين الفلسطينيين بعد الاستيلاء على المنزل، مؤكدين أن المستوطنين كعادتهم يزورون أوراق ملكية المنازل الفلسطينية للسيطرة عليها.

وتعدُّ الخليل المدينة الثانية بعد القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال؛ نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.

وتقدر معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد المستوطنين في الضفة الغربية بـ”نحو 712 ألفًا و815، نفّذوا نحو 1621 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال عام 2021.

وفي وقت سابق، أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، حاتم قفيشة، أن سياسات الاحتلال الاستيطانية المتسارعة في الآونة الأخيرة بشكل كبير في الخليل بحاجة إلى مواجهة حقيقية قوية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #استيطان

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