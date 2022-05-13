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سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن قتل ضابط إسرائيلي في جنين

13 مايو 2022 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
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مقاومون من جنين يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال المخيم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الجمعة 13 مايو 2022، مسؤوليتها عن قتل ضابط إسرائيلي برصاص مقاوميها في مخيم جنين شمالي الضفة المحتلة وإصابة عدد آخر.

وأضافت السرايا في تصريح لكتيبتها في جنين: "أقدم العدو، صباح اليوم، على التوغل في منطقة الهدف على أطراف مخيم جنين بالضفة المحتلة، مُعززاً بعشرات الآليات ومئات الجنود من القوات الخاصة المصحوبة بغطاء جوي؛ بهدف اعتقال أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس المجاهد: محمود الدبعي".

وتابعت: "حاصر العدو منزله وأطلق تجاهه عدة صواريخ وقذائف، في محاولة لاستعراض القوة، وحرفِ أنظار العالم عن الجريمة الصهيونية التي ارتكبها العدو قبل يومين في مخيم جنين بحق الإعلامية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة".

وأوضحت سرايا القدس أن"مجاهدنا محمود ظلَّ مشتبكاً بالرصاص لأكثر من أربع ساعات متواصلة حتى نفاذ ذخيرته، قبل أن يتم اعتقاله وهو مصاب مرفوع الرأس، متحدياً ومقدماً الواجب على الإمكان".

وتابعت: "لقد أمطر مجاهدونا القوات المتوغلة عند منطقة الهدف غرب مخيم جنين صباح اليوم بوابل كثيف من النيران، ضمن سلسلة كمائن استطعنا -بعون الله- عبرها إيقاع قوات "الدفدوفان" في حقل من نار لم يشهدها سابقاً، أدت إلى مصرع ضابط وإصابة عدد آخر بشكل مؤكد".

وأشارت إلى أن الاحتلال ذهب "تجاه المدنيين من البداية، كعادته لإحراز وصناعة نصر وهمي يعود به، تحسباً للفشل المسبق الذي مُني به خلال الأيام والأشهر الماضية في عملياته في مدينة جنين، لكننا -بفضل الله- أعدناه حاملاً جنوده مجندلين بالدماء".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #سرايا القدس

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