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مسؤول كبير بجيش الاحتلال: حماس تمتلك وحدة مظليين

13 مايو 2022 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
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كشف قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي نمرود ألوني، اليوم الجمعة 13 مايو 2022، عن تشكيل حركة "حماس" لوحدة "مظليين" قادرة على تجاوز الحدود.

وقال ألوني في تصريحات إن هذه الوحدات تمتلك طائرات شراعية بمحرك ( تركترون طائر) والذي من خلالها يمكنهم الوصول لمستوطنات غلاف غزة.

وأضاف قائد فرقة غزة خلال حديثه مع مستوطني غلاف غزة: "مهندسو حماس تمكنوا من صناعة هذا النموذج، وهذا يدلل على مدى خبرتهم ومهنيتهم".

وأشار قائلاً: "أحذر من محاولة حماس تنفيذ عمليات بهذا النموذج خلال أي مواجهة أو حرب جديدة مع الاحتلال".

المصدر / ترجمة "شبكة قدس"
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#حماس #جيش الاحتلال #كتائب القسام #وحدة مظليين

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