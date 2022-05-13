هيئة إسناد الداخل: مسيرة اللد تعكس إصرار شعبنا على التمسك بأرضه وحقوقه

وجهت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، التحية لفلسطينيي الداخل الذين شاركوا في المسيرة الوطنية في مدينة اللد لإحياء ذكرى هبة الكرامة في معركة سيف القدس، حاملين العلم الفلسطيني كما في كل ساحات المواجهة، رغم أنف الاحتلال.

وأكدت الهيئة في تصريح صحافي اليوم الجمعة، أن هذه المشاركة تعكس إصرار شعبنا على التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية ورسالة واضحة أن شعبنا لن يهزم، وأن الاحتلال إلى زوال.

وأكدت على حق شعبنا في الحرية وإطلاق سراح المعتقلين و الإفراج عنهم جميعاً، ومن بينهم إمام المسجد الكبير شيخ اللد يوسف الباز.









المصدر / فلسطين أون لاين