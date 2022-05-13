"حماس" تدعو لإسناد الحالة الثورية في مخيم جنين

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اعتزازها ببطولة الشباب المقاوم الذين تصدّوا بكل قوّة وبسالة، لقوّات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بهمجية مخيم جنين للاجئين صباح اليوم.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، أنَّ اعتداءات الاحتلال المتصاعدة في جنين ومخيمها الصَّامد، لن توهن عزيمة شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصراراً على الدّفاع عن نفسه، وردّ العدوان بكلّ الوسائل، وأنَّ الاستهداف المباشر للصحفيين وأطقم الإسعاف في مخيم جنين لن يُفلح في تغييب حقيقة إجرام الاحتلال وإرهابه ضدّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأشادت الحركة بحالة التلاحم الوطني في مواجهة جرائم الاحتلال، التي تجسّدت اليوم في مخيم جنين، وأثبتت قدرة شعبنا على ردّ العدوان.

ودعت حماس جماهير شعبنا إلى مواصلة مقاومتهم وصمودهم، وإسناد الحالة الثورية في جنين البطولة، ونشدّ على أيادي كل الثائرين لتصعيد وتيرة الاشتباك مع المحتل واستهداف جنوده ومستوطنيه في كلّ المواقع

المصدر / فلسطين أون لاين