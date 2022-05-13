وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-27" و15 مسيرة أوكرانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية "لوزوفايا".

جاء ذلك في سياق التقرير اليومي عن العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا على الأراضي الأوكرانية دفاعا عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وتابع اللواء كوناشينكوف بأن القوات المسلحة الروسية دمرت بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة منتشرة على المشارف الشمالية لمدينة "كريمنتشوغ"، بمنطقة بولتافا، منشآت إنتاج ومصفاة لتكرير النفط وخزانات للبنزين ووقود الديزل كانت تستخدم لتزويد المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية بالوقود.

كذلك ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي زهاء 153 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، وتم تدمير منشأتين أوكرانيتين لأنظمة إطلاق صواريخ "غراد" ورادار إنذار ودفاع جوي أمريكي الصنع في منقطة خاركوف.

كما قصفت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية 15 مركز قيادة و520 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و6 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودع أسلحة صاروخية بالقرب من قرية "شبيلينكا" بمنطقة خاركوف.

المصدر / وكالات