الاحتلال يعتقل مطارد من مخيم جنين بعد اشتباك مسلح لساعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة المطارد محمود الدبعي بعد اشتباك استمر لأربع ساعات وحصاره داخل منزل جرى استهدافه بالرصاص والقذائف.

وانسحبت قوات الاحتلال من أطراف مخيم جنين لاخقاً عقب اعتقال المطارد الدبعي.

وأفادت وزارة الصحة بإصابة 13 مواطناً برصاص الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطرة.

ومن بين المصابين الأسير المحرر داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي.

واعترف الاحتلال بإصابة أحد جنوده بجراح خطرة برصاص المقاومين في جنين وجرى نقله بطائرة مروحية عسكرية.

والجندي المصاب من وحدة اليمام الخاصة التي يستخدمها الاحتلال في عمليات الاغتيال واستهداف المقاومين.

وقال والد الأسير الدبعي إن جيش الاحتلال اعتقل نجله بعد ساعات من حصار المنزل واستهدافه بالقذائف، مؤكداً أن منازلهم وأرواحهم مقدمة للوطن.

وأكد الدبعي أن قوات الاحتلال استخدمتهم كدروع بشرية، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لعلاج والدته المريضة.

وتسبب القصف الإٍسرائيلي للمنزل باندلاع النيران فيه وتصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

وعقب انسحاب الاحتلال انطلقت مسيرة حاشدة من جنين إلى منزل الدبعي الذي شهد محيطه اشتباكات عنيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين